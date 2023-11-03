وصول الدفعة الثانية من مساعدات الهلال الأحمر الكويتي إلى قطاع غزة

وصول الدفعة الثانية من مساعدات الهلال الأحمر الكويتي إلى قطاع غزة

وصلت اليوم الجمعة الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي.

وقال رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية التابعة للهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة أحمد أبو دية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وصلت إلى غزة وتحتوي على أدوية ومستلزمات طبية.

وأضاف أبو دية أن هذه المساعدات يتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات والخدمات الصحية بعدد من المحافظات الفلسطينية في القطاع.

على جانب آخر ذكر أبو دية أن الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الكويتي في غزة توقفت مؤقتا نظرا لقصف عدد من المطاعم والمحلات التجارية والبنايات الخدمية في القطاع.

وكانت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وصلت أمس الخميس إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مدير جمعية الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر في تصريح ل(كونا) أمس دخول معظم المساعدات الإنسانية الكويتية التي جاءت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى قطاع غزة عبر معبر (رفح) الحدودي.

وأقامت دولة الكويت جسرا جويا بأوامر سامية من القيادة السياسية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووصلت حتى الآن عشر طائرات تنقل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى مطار (العريش) في محافظة (شمال سيناء) المصرية حيث بلغت حمولتها الإجمالية 280 طنا تضم مواد غذائية ومستلزمات طبية وخياما ومعدات لتوليد الطاقة بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف المجهزة وسيارات الحفر.

نقل المساعدات الكويتية إلى مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني

وصول الدفعة الثانية من مساعدات الهلال الأحمر الكويتي إلى قطاع غزة