مقتل 32 شخصاً في شمال إيران في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدّرات

مقتل 32 شخصاً في شمال إيران في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدّرات

قضى 32 شخصاً على الأقل الجمعة في حريق كبير اندلع في مركز لإعادة تأهيل مدمني مخدّرات في شمال إيران، حسبما أفادت السلطة القضائية.

ونقل موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية عن نائب رئيس المنطقة قوله إنّ “32 (شخصاً) قتلوا ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في مدينة لنغرود”، الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران.

وأضاف أنّ “16 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم أربعة بحالة خطرة”.

من جهتها، نشرت وكالة “إيسنا” لقطات للحريق الذي أضاء لهبه السماء ليلاً، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في الأجواء، فيما أظهرت مشاهد أخرى عناصر فرق الإطفاء والمسعفين يعملون أمام مبنى محترق لحقت به أضرار جسيمة.

وكان مسؤول السلطة القضائية في المحافظة إسماعيل صادقي قد أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 27 شخصاً ونقل 12 آخرين إلى المستشفى، حسبما ما نقل عنه موقع “ميزان أونلاين”.

وقال صادقي إنّ هناك تحقيقاً “جارياً”، حسبما نقل عنه موقع “ميزان”، الذي أشار إلى أنّ المركز يستوعب ما يصل إلى نحو 40 شخصاً.

في آب/أغسطس، اندلع حريق في البازار الكبير في طهران، ما أدى إلى تضرّر الكثير من المتاجر من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أدى حريق في مركز للتسوّق في طهران إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل، بينهم 16 من عناصر الإطفاء.