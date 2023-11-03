سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس بنما بالعيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس بنما بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنما وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.