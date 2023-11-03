استشهاد 8 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد ثمانية فلسطينيين اليوم الجمعة بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي التي صعدت من عدوانها على الضفة الغربية من خلال تكثيف اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جهاد نغنغية (26 عاما) استشهد بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وعلى صعيد متصل قالت مصادر طبية في المدينة ان الشاب معتز ابوالندى (26 عاما) استشهد برصاص الاحتلال في (جنين) ليرتفع عدد شهدائها منذ منتصف الليلة الماضية الى خمسة شهداء بعد استشهاد الشاب سليمان ستيتي (31 عاما) في وقت سابق.

واضافت المصادر ان اثنين من الشهداء هما وسم زيود ويامن جرار استشهدا بعد ان قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي أطراف مخيم (جنين) ما اسفر ايضا عن اصابة اربعة شبان.

وتصدى مقاومون لقوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت (جنين) واعتلى قناصتها اسطح المباني فيما انتشرت الدوريات العسكرية في الشوارع.

وفي مخيم (الفوار) جنوب مدينة الخليل استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) التي اوضحت ان الشهيدين هما محمد العزة ووديع النجار.

كما أعلن استشهاد الشاب ابراهيم ابوالندى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (قلنديا) شمال (القدس) الذي اقتحمته قوات الاحتلال صباح اليوم.

كما اعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب عاصم رمضان متأثرا بجروح اصيب بها برصاص قوات الاحتلال في قرية (تل) جنوب مدينة (نابلس).

وصعد الاحتلال الاسرائيلي من عدوانه على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الماضي من خلال اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية واطلاق النار بكثافة باتجاه الفلسطينيين.