وزير الإعلام يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العليا للجمعية الكويتية للمهرجانات

التقى وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات الدكتور طارق العبيد وأعضاء اللجنة العليا للجمعية حيث اطلع على جهودها الرامية إلى المساهمة في تنشيط السياحة والترفيه.

وثمنت اللجنة في بيان صحفي اليوم الخميس دعم وزير الإعلام للجهود الهادفة إلى تطوير المجال السياحي في البلاد وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاح الأعمال ذات الصلة.

وقال رئيس الجمعية بحسب البيان إن لقاء وزير الإعلام يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الشراكة المجتمعية الناجحة بين جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لا سيما في مجال تطوير وتسويق البرامج الفنية والثقافية والسياحية.

وأكد أهمية التعاون مع وزارة الإعلام بمختلف قطاعاتها وكذلك المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في التسويق للجانب السياحي فنيا وثقافيا.

وأفاد العبيد بأن الجمعية التي أشهرت في أبريل من العام الماضي تحرص على إبراز الوجه السياحي لدولة الكويت والمساهمة في دفع عجلة التنمية مبينا أنها أعدت حزمة من المشاريع والأفكار والمقترحات ذات الصلة.

يذكر أن الجانبين وقعا في ديسمبر الماضي اتفاقية لإنشاء مشروع المنصة الإلكترونية لعرض الفعاليات والأنشطة السياحية والثقافية والرياضية (اكتشف الكويت) لتسلط الضوء على الفعاليات الرسمية وغير الرسمية في مختلف المجالات لتكون مرشدا للزوار السياح من داخل دولة الكويت وخارجها.

وفي مايو الماضي أطلقت الجمعية الكويتية للمهرجانات الحملة الوطنية لتنشيط السياحة في مجال الترويج والتعريف بالمقاصد السياحية الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية.

وقال رئيس الجمعية طارق العبيد حينئذ إن الحملة ستكون الأكبر من نوعها داعيا جميع مكونات المجتمع وجهات القطاع الخاص إلى المشاركة فيها.

وتستهدف الحملة المشار إليها توحيد الجهود لرفع مستوى العمل السياحي في البلاد وبناء منظومة ورؤية موحدة للسياحة والترفيه بتعاون كافة القطاعات والشباب المبادرين في مختلف المجالات.