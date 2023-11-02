لبنان: جيش الاحتلال يوسع هجماته جنوبا “والمقاومة” تقصف مواقعه

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي رقعة هجماته على قرى جنوبي لبنان وبلداته للمرة الأولى منذ حرب يوليو 2006 فيما قصفت “المقاومة” و(كتائب القسام – لبنان) مواقع ومناطق شمال فلسطين المحتلة.

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية اليوم الخميس إن جيش الاحتلال قصف الأطراف الغربية لبلدة (يحمر – الشقيف) ونفذ طيرانه الحربي سلسلة غارات على (وادي النفخة) عند أطراف بلدة (زبقين) وعلى خراج (الناقورة) و(اللبونة) و(علما الشعب) و(الضهيرة) و(تل نحاس) و(وادي خنسا) جنوبي لبنان.

وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالقنابل الفوسفورية كذلك أطراف بلدات (إبل السقي) و(مركبا) و(حولا) الحدودية.

في المقابل نقلت الوكالة بيانا عن “المقاومة” في لبنان أعلنت فيه أنها استهدفت قيادة كتيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي ‏في ثكنة (زبدين) في (مزارع شبعا) بواسطة “مسيرتين انقضاضيتين هجوميتين مليئتين بكمية كبيرة من المتفجرات أصابتا أهدافهما بدقة عالية داخل الثكنة”.

وأضاف البيان أن “المقاومة” استهدفت بالصواريخ الموجهة مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وهي موقع (الجرداج) المقابل لبلدة (الضهيرة) وموقعي (المنارة) و(العباد).

كما نقلت (الوكالة الوطنية للإعلام) بيانا عن (كتائب القسام – لبنان) أعلنت فيه أنها قصفت مستوطنة (كريات شمونة) ومحيطها في شمال فلسطين المحتلة بإجمالي 12 صاروخا “ردا على المجازر بحق أهالي غزة”.

من جهة أخرى أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن قلقها “البالغ” إزاء تعرض مواقعها للقصف خلال تبادل إطلاق النار “ما يعرض جنودها وأي مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر”.

وقال المتحدث الرسمي باسم (يونيفيل) أندريا تيننتي في بيان إن القوات الدولية تدين أي استخدام للمناطق القريبة من مواقعها لشن هجمات عبر (الخط الأزرق) محذرا الجميع من أن الهجمات على جنود حفظ السلام “جريمة وانتهاك للقانون الدولي”.

وأشار تيننتي إلى أن قذيفتين انفجرتا على بعد 10 أمتار من موقع لقوة (يونيفيل) قرب بلدة (بيت ليف) جنوبي لبنان ما ألحق أضرارا بآلية تابعة لها من دون سقوط أي إصابات.

يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي توترا عسكريا يوميا تصاعدت وتيرته في الأيام الأخيرة حيث يجرى إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الذي يرد في المقابل بقصف للأراضي اللبنانية.