الهلال الأحمر الكويتي يوقع بروتوكولا مع نظيره المصري لشراء مواد إغاثة لصالح غزة

وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس مع الهلال الأحمر المصري بروتوكولا للتعاون الثنائي لشراء مواد إغاثية عاجلة تضم معونات غذائية وأدوية بقيمة مليون دولار لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووقع البروتوكول الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس ومدير جمعية الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر في (العاصمة الإدارية) بحضور سفير دولة الكويت في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة نيفين القباج.

ويقدم الهلال الأحمر الكويتي بموجب البروتوكول مليون دولار إلى الهلال الأحمر المصري لشراء مواد الإغاثة الإنسانية من السوق المحلية ونقلها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشادت الوزيرة القباج خلال توقيع البروتوكول بالدور الإنساني لدولة الكويت في إغاثة المحتاجين والمتضررين من جراء الحروب والكوارث الإنسانية خصوصا في قطاع غزة.

وقالت الوزيرة إن الكويت سباقة في تقديم يد العون والمساعدة للدول العربية والصديقة مشيرة إلى الجهود الرائدة للكويت في سرعة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

من جانبه أعرب السفير الغانم عن الشكر للتسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لجهود الإغاثة الكويتية لا سيما في استقبال طائرات الجسر الجوي الكويتي المحملة بالمساعدات الإنسانية ومن ثم نقلها عبر الشاحنات إلى داخل قطاع غزة.

وقال الغانم إن الجانب المصري لم يدخر جهدا في هذا السبيل بدءا من تفريغ الطائرات المحملة بالمساعدات ونقلها إلى المخازن ريثما يتم تحميلها على الشاحنات التي تدخل إلى القطاع عبر معبر (رفح) البري.

وأكد أن الدور المصري في دعم جهود الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين يعتبر ركيزة لكل المساعدات الموجهة لصالح غزة مشيرا إلى المساعدات التي قدمتها مصر للقطاع منذ فتح المعبر أمام دخول شاحنات الإغاثة.

وكانت دولة الكويت أقامت جسرا جويا بأوامر سامية من القيادة السياسية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ووصلت حتى الآن عشر طائرات تنقل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى مطار (العريش) في محافظة (شمال سيناء) المصرية بلغت حمولتها الإجمالية 280 طنا.

وأكد مدير جمعية الهلال الأحمر المصري في وقت سابق من اليوم دخول معظم المساعدات الإنسانية الكويتية التي جاءت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى قطاع غزة عبر معبر (رفح).