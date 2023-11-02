وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع السعودي يؤكدان أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة

2 نوفمبر، 2023
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء في اجتماع عقده الجانبان في إطار زيارة رسمية يقوم بها وزير الدفاع السعودي لواشنطن.

وأضاف ميلر أن بلينكن والأمير خالد بن سلمان شددا خلال الاجتماع على ضرورة عدم توسيع الصراع بين حركة (حماس) والاحتلال الإسرائيلي بهدف حفظ الاستقرار والامن الإقليميين.

وأوضح أن الجانبين أكدا أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الجانب الفلسطيني والكيان الإسرائيلي المحتل مشيرا إلى أن ذلك يمثل “أولوية مشتركة” للولايات المتحدة والسعودية.

ونقل عن بلينكن تأكيده خلال الاجتماع التزام واشنطن بالدفاع عن شركائها في المنطقة ضد التهديدات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية مشيدا في الوقت نفسه بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة والسعودية.

وفيما يتعلق باليمن بحث الوزير بلينكن حسب المتحدث مع وزير الدفاع السعودي الجهود السعودية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن تمهيدا لإطلاق حوار سياسي يمني – يمني برعاية الأمم المتحدة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 9061 شهيدا و32 ألف مصاب وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع.

المصدر
وكالات
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2 نوفمبر، 2023
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