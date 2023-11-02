روسيا تعرب عن صدمتها إزاء العدد الهائل لضحايا قصف مخيم جباليا في قطاع غزة

روسيا تعرب عن صدمتها إزاء العدد الهائل لضحايا قصف مخيم جباليا في قطاع غزة

أعربت روسيا الاتحادية اليوم الخميس عن صدمتها إزاء العدد الهائل لضحايا قصف الاحتلال الاسرائيلي لمخيم (جباليا) شمالي قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.

وطالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خلال مؤتمر صحفي الكيان الإسرائيلي المحتل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الانساني محذرة من “العواقب الكارثية التي ستنجم عن محاولة تهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة إذ إنها لن تنحصر على الفلسطينيين بل ستطول الاسرائيليين وسكان عموم المنطقة”.

كما حذرت من ارتفاع عدد ضحايا النزاع بشكل كبير في قطاع غزة حيث استشهد أكثر من تسعة آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 30 ألفا آخرين بجروح.

وفي السياق ذاته حذرت المتحدثة الروسية من اتساع رقعة الأزمة الانسانية في غزة داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الوضع “وإلا فإن عواقب هذه الأزمة الانسانية ستمتد لسنين طويلة وسيضطر أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع لمغادرة منازلهم”.

وكانت السلطات الصحية الفلسطينية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت “مجزرة مروعة” جديدة بعد أن قصفت حيا سكنيا في (جباليا) ما أسفر عن سقوط 400 بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين.