وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المراة والطفل الشيخ فراس سعود المالك الصباح

وزير الشؤون يبحث مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية سبل تعزيز التعاون العربي بمختلف المجالات

2 نوفمبر، 2023
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بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح مع رئيس جمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة سبل تعزيز التعاون والتكامل العربي في مختلف المجالات.

وأشاد الشيخ فراس الصباح في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب لقائه الفضالة والوفد المرافق له بدور الجمعية في خدمة العمل العربي المشترك والعمل على تطويره بشكل دائم.

بدوره أكد الدكتور الفضالة أن ما يعزز اليقين في تنامي دور الجمعية في خدمة البرلمانات العربية هو استجابتها الفاعلة ومواكبتها للمستجدات وتطلعات البرلمانات العربية.

وأشار الى أن الجمعية تعمل كذلك على تطوير اختصاصات الأمناء العامين وإبراز دورهم الحيوي في أداء البرلمانات.

المصدر
كونا
الوسوم
2 نوفمبر، 2023
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