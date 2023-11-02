المطير يستقبل موظفي الأمانة العامة ويشيد بجهودهم في إنجاح حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر

المطير يستقبل موظفي الأمانة العامة ويشيد بجهودهم في إنجاح حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر

استقبل نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير اليوم موظفي الأمانة العامة للمجلس من القطاعات المشاركة في حفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.

وأشاد المطير بالجهود المتميزة للموظفين بكافة القطاعات التي شاركت في الإعداد والتنظيم الجيد لحفل الافتتاح الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد المطير أن هذا الجهد الرائع ساهم في إنجاح حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بتشريف ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما”.

وثمن المطير العمل المتميز والمتمثل في التنظيم المثالي والتعاون المتكامل بين كافة قطاعات الأمانة التي جاءت بالمستوى المشرف والمظهر الرائع، مضيفا” كما نشكر قطاع حرس المجلس على جهودهم المبذولة والواضحة في تأمين حفل الافتتاح”.

وتمنى المطير استمرار مزيد من الجهد والتعاون البناء بين قطاعات الأمانة كافة لإبراز الوجه المشرف والحضاري لمجلس الأمة وأن يوفق الجميع لما فيه الخير للكويت وأهلها.