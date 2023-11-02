نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ونظيره الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة

2 نوفمبر، 2023
0 19 أقل من دقيقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وجهود وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اليوم الخميس من نظيره الأمريكي والذي تم خلاله مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين، بالاضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ أحمد الفهد خلال الإتصال على ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الغير مبررة، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
2 نوفمبر، 2023
0 19 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الشؤون يبحث مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية سبل تعزيز التعاون العربي بمختلف المجالات

2 نوفمبر، 2023

البرجس: تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول مجلس التعاون

2 نوفمبر، 2023

سفير دولة الكويت لدى الأردن: نهج الكويت الإنساني تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم

2 نوفمبر، 2023

الأرصاد الجوية: طقس نهاية الأسبوع مائل للحرارة نهارا إلى معتدل ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا

2 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى