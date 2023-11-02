وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وجهود وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.

جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اليوم الخميس من نظيره الأمريكي والذي تم خلاله مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين، بالاضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ أحمد الفهد خلال الإتصال على ضرورة التحرك الدولي الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية الغير مبررة، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.