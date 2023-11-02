البرجس: تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول مجلس التعاون

أكد وكيل وزارة الدخلية الفريق أنور البرجستعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول مجلس التعاون.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمام اجتماع وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة.

ونقل الفريق البرجس للاجتماع تحيات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزارة ووزيرالداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح متمنياً للاجتماع كل التوفيق، وقدم وكيل وزارة الداخلية الشكر والتقدير لسلطنة عمان الشقيقة ووزارة الداخلية و الى اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعلمليات على كرم الضيافة والإعداد الجيد لاعمال الاجتماع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المواضيع على جدول الأعمال والتي من شأنها ان تساهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك وتم إعداد مجموعة من التوصيات لرفعها إلى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإجتماعهم القادم.