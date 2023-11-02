وكيل وزارة الدخلية الفريق أنور البرجس

البرجس: تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول مجلس التعاون

2 نوفمبر، 2023
0 39 دقيقة واحدة

أكد وكيل وزارة الدخلية الفريق أنور البرجستعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الجهود حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول مجلس التعاون.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمام اجتماع وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة.

ونقل الفريق البرجس للاجتماع تحيات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزارة ووزيرالداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح متمنياً للاجتماع كل التوفيق، وقدم وكيل وزارة الداخلية الشكر والتقدير لسلطنة عمان الشقيقة ووزارة الداخلية و الى اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعلمليات على كرم الضيافة والإعداد الجيد لاعمال الاجتماع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من المواضيع على جدول الأعمال والتي من شأنها ان تساهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك وتم إعداد مجموعة من التوصيات لرفعها إلى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإجتماعهم القادم.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
2 نوفمبر، 2023
0 39 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الديوان الأميري ينعى المغفور لها منيرة الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح

2 نوفمبر، 2023

وزير الشؤون يبحث مع رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية سبل تعزيز التعاون العربي بمختلف المجالات

2 نوفمبر، 2023

وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة

2 نوفمبر، 2023

سفير دولة الكويت لدى الأردن: نهج الكويت الإنساني تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم

2 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى