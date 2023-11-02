سفير دولة الكويت لدى الأردن: نهج الكويت الإنساني تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم

سفير دولة الكويت لدى الأردن: نهج الكويت الإنساني تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم

قال سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري اليوم الخميس إن نهج الكويت الإنساني لإغاثة المحتاجين تاريخي وجبل عليه الكويتيون منذ القدم ويأتي بتوجيهات سامية من القيادة السياسية للبلاد.

جاء ذلك في تصريح للمري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب حضوره فعاليات الحملة الإغاثية التي نظمتها جمعية (الرحمة العالمية) عبر إجراء عمليات قسطرة للمحتاجين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين في الأردن بمستشفى الكندي في عمان.

وأشاد المري بجهود جمعية الرحمة في تقديم العون الطبي للاجئين في الأردن لافتا إلى أن “ما شاهدناه اليوم هو مدعاة للفخر وتأكيد لدور الكويت كمركز للعمل الانساني بفضل الجهود الرسمية والشعبية”.

وأضاف أن العمل الخيري يعد إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للبلاد إذ عرفت الكويت بمبادراتها الإنسانية التي استهدفت مناطق عدة في مختلف بقاع العالم.

وأوضح السفير المري أن العمل الخيري يتسق والسياسة الخارجية الكويتية وسيبقى مسجلا في ذاكرة الوطن لأثره الإنساني على الأشقاء والأصدقاء في العالم.

من جانبه قال المشرف العام على الحملة عبدالله العجمي في تصريح مماثل (لكونا) إن الحملة الطبية تقام للمرة التاسعة واستفاد منها أكثر من 300 مريض من اللاجئين والمحتاجين في الأردن.

ولفت إلى أن جمعية (الرحمة العالمية) سيرت حوالي أكثر من 500 حملة اغاثية لمصلحة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في الاردن بدعم وتمويل من محسنين من الكويت.

وبين أن هذه الحملة ستعمل على تمويل إجراء عمليات قسطرة ل40 مريضا من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والمحتاجين في الاردن بتكلفة بلغت نحو 100 الف دولار.

وأشاد العجمي بدور الجهات الحكومية الكويتية وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الدعم والمساندة التي تقدمها للجمعيات الخيرية والعمل الخيري والانساني الكويتي لتسهيل مهامهم في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في العالم.