الأرصاد الجوية: طقس نهاية الأسبوع مائل للحرارة نهارا إلى معتدل ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في عطلة نهاية الاسبوع بشكل عام مائلا للحرارة نهارا إلى معتدل ليلا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان الطقس يشهد نشاطا للرياح وفرصة للغبار وارتفاع لأمواج البحر مع تكون الضباب على بعض المناطق في الساعات المتأخرة من الليل.

وأضاف أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و45 كيلو مترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار القراوي ان طقس الليلة سيكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة ذكر انه سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد ان الطقس غدا ليلا سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و30 كيلو مترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وقال القراوي عن الطقس نهار بعد غد السبت انه سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا ورطبا على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى ان طقس يوم السبت ليلا سيكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلو مترا في الساعة ساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.