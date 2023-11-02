معبر رفح البري

مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح

2 نوفمبر، 2023
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تستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الخميس.

وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب “الاستعدادات .. الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح” مشيرا إلى أن عددهم “حوالى 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة”.

المصدر
أ ف ب
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2 نوفمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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