الكويت تحث المجتمع الدولي على انتهاج سياسات موحدة تجاه قضايا اللاجئين

حثت دولة الكويت اليوم الأربعاء المجتمع الدولي على اتباع سياسات موحدة قائمة على الحوار والقنوات السلمية عند تناول القضايا المتعلقة باللاجئين والمشردين وصولا للأمن الجماعي الذي ينشده جميع الأعضاء في ظل تهديدات غير تقليدية عابرة للحدود.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي أحمد الديكان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون (الاجتماعية والإنسانية والثقافية).

وقال الديكان إن دولة الكويت تؤكد التزامها بدعم قضايا اللاجئين انسجاما مع الدبلوماسية الإنسانية التي تنتهجها معربا عن تقدير البلاد للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الحاجات الأساسية من تعليم ورعاية صحية للاجئي فلسطين في دول عدة.

وأضاف الديكان أن الكويت تدعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تتمثل بعمليات العودة أو توطين اللاجئين في شتى بقاع العالم مع توفير الحماية لهم فيما جدد دعوة البلاد لضمان سلامة عاملي المفوضية إذ يعمل الكثير منهم في مناطق نزاع أو التي تكثر فيها التغيرات المناخية.

ولفت إلى مساعي البلاد الإنسانية التي طالت أرجاء العالم على إثر تفاقم أزمة اللاجئين والمشردين وذلك بشكل عادل من دون النظر للعرق أو الانتماء موضحا أن هذا النهج ساهم بالتأثير الإيجابي على حياة العديد من خلال تبني سياسات ترتكز على التنمية وعدم التمييز عند تقديم يد العون.

ونبه إلى أن قضيتي اللجوء والتشرد ليستا نتيجة حصرية للصراعات المسلحة بل أيضا حصيلة للتهديدات غير التقليدية كتغير المناخ وانتشار الأوبئة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان مشيرا إلى نزوح 108 ملايين شخص بنهاية 2022 هربا من هذه التداعيات التي من شأنها الإضرار بحياتهم وحياة أسرهم.

وفيما يتعلق بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قال الديكان إن التقاعس الملحوظ في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات الوحشية التي تطال الشعب الفلسطيني “الصامد الذي يستثنى من مبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وتابع “من هذا المنبر أكرر دعم بلادي الكويت للشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا ومعنويا بعد سقوط الكثير من أقنعة المجتمع الدولي أمام قضية إنسانية عادلة نظرا للانتقائية وعليه ندرك صعوبة توحيد المواقف وتنسيقها إلا أن ذلك يجب ألا يؤثر على التزاماتنا ومسؤولياتنا بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وفي هذا الصدد أكد الديكان إدانة واستنكار دولة الكويت الأعمال الإجرامية البربرية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب الأمر الذي يستوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته من دون انتقائية وازدواجية في المعايير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.