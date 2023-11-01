المفوض العام للأونروا يؤكّد أن وكالته “ستبقى مع الفلسطينيين في غزة”

المفوض العام للأونروا يؤكّد أن وكالته “ستبقى مع الفلسطينيين في غزة”

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين في غزة، وذلك خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ اندلاع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال لازاريني الذي يعد مسؤول الأمم المتحدة الأعلى مستوى الذي يزور القطاع منذ اندلاع الحرب، لصحافيين في غزة “صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه”، مؤكدا أنه لم يسبق له “على الإطلاق” أن رأى وضعا كهذا في غزة.

وأوضح لازاريني خلال زيارته التي استغرقت ساعات عدة وشملت خصوصا مدرسة تؤوي نازحين “لفتوا انتباهي اليوم إلى النقص الحقيقي في الغذاء والمياه والوقود”.

وتابع “الوقود هنا في غزة هو كل شيء، لأنه بدون الوقود لن تعمل المولدات ولا المخابز ولا المستشفيات ولا يمكن ضخ المياه”.

وصرّح “ستبقى الأونروا مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة، مع الفلسطينيين هنا في غزة”.

وحذّر لازاريني في مؤتمر صحافي عقد في القدس في 27 تشرين الأول/أكتوبر “سيموت العديد من الأشخاص قريبا… جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة”.