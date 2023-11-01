المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر

واشنطن تصف عنف المستوطنين بالضفة الغربية بأنه “مزعزع للاستقرار بشكل كبير”

1 نوفمبر، 2023
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وصفت الولايات المتحدة الأربعاء العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بأنه “مزعزع للاستقرار بشكل كبير” وحضت إسرائيل على ضبطهم.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن عنف المستوطنين في الضفة الغربية “مزعزع للاستقرار بشكل كبير ويأتي بنتائج عكسية على أمن الكيان الصهيوني على الأمد الطويل فضلا عن كونه، بالطبع، مضر للغاية بالنسبة للفلسطينيين الذين يقطنون الضفة الغربية”.

المصدر
أ ف ب
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1 نوفمبر، 2023
0 16 أقل من دقيقة

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