الداخلية: تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب إحدى نزيلات المؤسسات الاصلاحية اثناء تواجدها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج

بأمر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب إحدى نزيلات المؤسسات الإصلاحية أثناء تواجدها في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ووجه الخالد بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكليف الادارة العامة للمباحث الجنائية وكافة القطاعات الأمنية المعنية بسرعة ضبطها، وتعميم بياناتها على جميع منافذ البلاد لضمان عدم هروبها.

وتناشد المؤسسة الأمنية الجميع في حال تم مشاهدة النزيلة الهاربة الى سرعة الإبلاغ على هاتف الطوارئ (112)