الاتحاد الأوروبي يعرب عن “صدمته” إزاء أعداد الضحايا في مخيم جباليا

الاتحاد الأوروبي يعرب عن “صدمته” إزاء أعداد الضحايا في مخيم جباليا

أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الأربعاء عن “صدمته” من العدد الكبير للضحايا الناجم عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم (جباليا) في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.

وقال بوريل في تغريدة على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إن “الوضع يصبح أكثر مأساوية كل يوم وبات أكثر سوءا من أي وقت مضى” مؤكدا أن “سلامة المدنيين وحمايتهم ليست واجبا أخلاقيا فحسب بل التزام قانوني أيضا”.

وشدد على ضرورة تطبيق قوانين الحرب والقوانين الإنسانية دائما بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الإنسانية مبينا أن الاتحاد الأوروبي دعا “منذ تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الأسبوع الماضي إلى إقامة ممرات إنسانية وهدنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية”.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أمس الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت “مجزرة مروعة” جديدة بعد أن قصفت حيا سكنيا في (جباليا) شمالي غزة ما أسفر عن سقوط 400 بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين.

وتأتي ذلك في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط 8796 شهيدا و22219 مصابا وفقا لأحدث إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في القطاع.