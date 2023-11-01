الجيش الكويتي ينفذ تمرين “أفق الصحراء” لرفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاعات العسكرية

نفذ الجيش الكويتي اليوم الاربعاء ممثلا بالقوات البرية والجوية وبمشاركة لواء (المغاوير/25) فعاليات تمرين (أفق الصحراء) بحضور رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري وعدد من كبار قادة الجيش.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن التمرين يأتي ترجمة لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح التي أكد عليها خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الدفاع العسكري الاثنين الماضي.

وأوضحت أن تلك التوجيهات دعت إلى تعزيز ورفع درجة الجاهزية والاستعداد ومستوى الكفاءة لعموم وحدات الجيش الكويتي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الأوضاع الإقليمية.

وذكرت أن التمرين شهد تطبيقا عمليا بالذخيرة الحية وشاركت به كتبية الاستطلاع/4 من القوة البرية وطائرات ال F/18 وطائرات الأباتشي للاسناد والجهد الجوي وسرية الاقتحام من لواء المغاوير/25.

وبينت أن هذا التمرين يحاكي سيناريوهات بيئة العمليات المعقدة وغير المتماثلة مضيفة أنه يهدف كذلك إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات العسكرية.

جانب من تمرين (أفق الصحراء)

جانب من تمرين (أفق الصحراء)