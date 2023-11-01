نائب رئيس الحرس الوطني: حريصون على صقل خبرات منتسبي الحرس وتقديم الدعم اللوجستي للجهات العسكرية والمدنية

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح اليوم الاربعاء الحرص على الاستمرار في خطط التأهيل والتدريب وصقل خبرات منتسبي الحرس وتقديم الدعم اللوجستي للجهات العسكرية والمدنية ليكونوا على أهبة الاستعداد في حماية الوطن والدفاع عنه.

جاء ذلك في بيان صحفي للحرس الوطني عقب زيارة الشيخ فيصل النواف إلى قيادة الحماية والتعزيز بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وكبار القادة.

وأوضح الشيخ فيصل النواف أن الحرس الوطني يحرص منذ انطلاق مسيرته على تسخير كافة الامكانيات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشري باعتباره ركيزة التطور وضمان النجاح في تحقيق الغاية الكبرى المتمثلة في الذود عن الوطن وحماية مقدراته بالتعاون مع رجال الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام في ظل القيادة الحكيمة.

وذكر البيان أن الشيخ فيصل النواف استمع خلال الزيارة من قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم إلى شرح عن مهام قوة الاحتياط المناوبة والواجبات المناطة بها في مختلف الظروف لتكون رديفا لقوات الحرس الوطني في تنفيذ المهام والواجبات الأمنية والعسكرية على أكمل وجه وتقديم الدعم اللوجستي والاسناد لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة في حالات الطوارئ والأزمات.

كما استمع إلى ايجاز من مديرية العمليات والتدريب قدمه العميد الركن طلال عبدالله عن مهام قيادة الحماية والتعزيز وكوادرها البشرية والواجبات المناطة بها في حماية وتأمين المنشآت والمواقع الحيوية.

واطلع نائب رئيس الحرس الوطني على الآليات والأسلحة الحديثة واستخدامها في العمليات الخاصة وعلى الأسلحة والمعدات المستخدمة في التفتيش الوقائي والكشف عن المتفجرات التي يتم تدريب العناصر البشرية عليها لإتقان عمليات الإحكام والسيطرة خلال أداء واجباتهم في حراسة المواقع الحيوية.

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