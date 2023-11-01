وزير الخارجية الإيراني يحث العالم الإسلامي على مقاطعة المنتجات الصهيونية وقطع العلاقات

دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان الأربعاء الدول العربية والإسلامية الى “مقاطعة المنتجات الصهيونية”، معتبرا أن عليها “ألا تتردد” في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني التي تخوض حربا دامية مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال عبد اللهيان خلال زيارة له الى اسطنبول، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “إرنا” الرسمية بالفارسية “واجبنا الأول في الدول الإسلامية والعربية مقاطعة المنتجات الصهيونية”، مضيفا “لا يجب أن يكون هناك تردد في وضع حد للعلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام المجرم”.