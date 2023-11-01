الداخلية: الخالد يوجه بصرف المستحقات المالية لجميع المشاركين في انتخابات مجلس الأمة 2023
من منطلق حرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تشجيع ابنائه منتسبي وزارة الداخلية لبذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء، وجه وزير الداخلية بصرف المستحقات المالية لجميع المشاركين في انتخابات مجلس الأمة (2023) وذلك للعاملين (العسكريين – المدنيين) بعد التعاون والجهود المثمرة التي تم بذلها من قبل قطاع الشئون المالية والخدمات المساندة مع كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن.