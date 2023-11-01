النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح

الداخلية: الخالد يوجه بصرف المستحقات المالية لجميع المشاركين في انتخابات مجلس الأمة 2023

1 نوفمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

من منطلق حرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تشجيع ابنائه منتسبي وزارة الداخلية لبذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء، وجه وزير الداخلية بصرف المستحقات المالية لجميع المشاركين في انتخابات مجلس الأمة (2023) وذلك للعاملين (العسكريين – المدنيين) بعد التعاون والجهود المثمرة التي تم بذلها من قبل قطاع الشئون المالية والخدمات المساندة مع كافة قطاعات الدولة المعنية بهذا الشأن.

المصدر
وزارة الداخلية
الوسوم
1 نوفمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بإعلان “فيفا” تنظيم السعودية كأس العالم 2034

1 نوفمبر، 2023

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بإعلان “فيفا” تنظيم السعودية كأس العالم 2034

1 نوفمبر، 2023

وزير المالية يوجه بفسخ عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع أملاك الدولة ويشكل لجنة تحقيق في تجاوزات العقد

1 نوفمبر، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بإعلان “فيفا” تنظيم السعودية كأس العالم 2034

1 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى