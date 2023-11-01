سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بإعلان “فيفا” تنظيم السعودية كأس العالم 2034

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2034م.

مؤكدا سموه أن هذ الإنجاز الرياضي يجسد الثقة الكبيرة من قبل المجتمع الرياضي الدولي في كفاءة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإمكانياتها في استضافة هذه البطولة الدولية الهامة راجيا سموه دوام التوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.