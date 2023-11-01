سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بإعلان “فيفا” تنظيم السعودية كأس العالم 2034

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2034م.

مؤكدا سموه رعاه الله أن هذا الإعلان يعتبر إنجازا رياضيا ليس للمملكة العربية السعودية فحسب وإنما لكافة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ومتمنيا سموه رعاه الله النجاح والتوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير.

راجيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.