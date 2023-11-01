صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين بإعلان “فيفا” تنظيم السعودية كأس العالم 2034

1 نوفمبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2034م.

مؤكدا سموه رعاه الله أن هذا الإعلان يعتبر إنجازا رياضيا ليس للمملكة العربية السعودية فحسب وإنما لكافة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ومتمنيا سموه رعاه الله النجاح والتوفيق للمملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذا التجمع الرياضي العالمي الكبير.

راجيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

المصدر
كونا
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1 نوفمبر، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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