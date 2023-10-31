إيران تدين “بشدة” هجوم الاحتلال الإسرائيلي “الوحشي” على مخيم جباليا

دانت إيران “بشدة” اليوم الثلاثاء هجوم الاحتلال الإسرائيلي “الوحشي” على مخيم (جباليا) بقطاع غزة الذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بين صفوف المواطنين الأبرياء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان “ندين بأشد العبارات هذا العمل ووصمة العار التي تضاف إلى القائمة الطويلة لجرائم حرب الكيان الصهيوني”.

ودعا كنعاني المجتمع الدولي خاصة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي العمل على الوقف الفوري لآلة القتل الإسرائيلية.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت “مجزرة مروعة” جديدة بعد أن قصفت حيا سكنيا في (جباليا) شمالي غزة أسفر عن سقوط 400 بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين.