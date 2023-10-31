الداخلية: 130 مخالفاً في قبضة مباحث الإقامة منهم 5 بتهمة الترويج للمواد المخدرة و5 أشخاص بحوزتهم 55 زجاجة خمر و3 مكانب خدم وهمية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية المكثفة للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة ممثلة في ادارة البحث والتحري وقسم اللجنة الثلاثية على مناطق (المهبولة – حطين – الفروانية – السالمية – خيطان – سلوى) اسفرت عن ضبط عدد 130 مخالفا منهم 5 بتهمة الترويج للمواد المخدرة و5 أشخاص بحوزتهم 55 زجاجة خمر و3 مكاتب خدم وهمية تقوم بتشغيل العمالة باليومية وشخص يقوم ادارة مسكن لممارسة الرذيلة، كما تم ضبط شخصين غير لائقين صحياً وشخص يقوم بترويج أعمال المساج المنافية للآداب العامة وشخص عثر بحوزته على مواد مخدرة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم لجهة الإختصاص.

المصدر وزارة الداخلية