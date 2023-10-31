بوريل يندد بهجمات مستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية

بوريل يندد بهجمات مستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “بشدة” الثلاثاء بالهجمات التي يرتكبها “مستوطنون ضد فلسطينيين” في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن “قلقه العميق” إزاء هذا الموضوع.

وفي اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تناول بوريل أيضا “الحاجة الملحة إلى استعادة الأفق السياسي وإعادة إطلاق عملية السلام” بالإضافة إلى “التوصل لتسوية دائمة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين”.

وكانت بروكسل طالبت في السابق بحماية المدنيين من الجانبين، ودعت حماس إلى الإفراج عن الرهائن دون شروط مسبقة، وإلى “هدنة إنسانية” للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وكثف الكيان الصهيوني عملياته في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وقتل 122 فلسطينيا على الأقل على أيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب وزارة الصحة في رام الله.

والثلاثاء، هدم الجيش الإسرائيلي باستخدام متفجرات منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في القرية التي يتحدّر منها بالضفة الغربية المحتلة، بحسب شهود وفيديو وزّعه جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات دخلت قرية عارورة قرب رام الله وأطلقت النار على أشخاص كانوا “يرشقونها” بالحجارة أثناء عملية الهدم.