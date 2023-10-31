مصر تدين بأشد العبارات “الإستهداف الإسرائيلي اللاإنساني” لمخيم جباليا

دانت مصر “بأشد العبارات” اليوم الثلاثاء “الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني” الذي طال مربعا سكنيا بمخيم (جباليا) في قطاع غزة مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدني ما بين شهيد وجريح وفقا للتقديرات الأولية.

واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ذلك انتهاكا صارخا جديدا لقوات الاحتلال الإسرائيلي لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يزيد من الأزمة الراهنة تعقيدا وينذر بعواقب وخيمة يصعب تداركها على كافة المستويات.

وحذرت مصر من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ودون أي اكتراث بالأرواح التي تزهق وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع.

ودعت جميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة والوقف الفوري لها واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

ودمرت طائرات الحرب الإسرائيلية حيا كاملا في مخيم (جباليا) بعد أن قصفته بالصواريخ ما أوقع مئات الشهداء والجرحى.