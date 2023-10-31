الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة “يشعر بقلق بالغ” إزاء تصاعد حدة النزاع في غزة

31 أكتوبر، 2023
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء عن “قلقه البالغ” إزاء “تصاعد حدة النزاع” بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، محذرا من خطر “تصعيد خطر خارج غزة”.

وقال غوتيريش في بيان “أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي يرافقها غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة”.

وأضاف غوتيريش في بيانه “حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات… القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها… فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي”.

المصدر
وكالات
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31 أكتوبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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