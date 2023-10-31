روسيا تؤكد رفضها توسيع رقعة النزاع في الشرق الأوسط لتشمل سوريا ودول المنطقة

أكدت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء رفضها توسيع رقعة النزاع الدائر في الشرق الأوسط تجاه سوريا وغيرها من دول المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد مؤكدا فيه رفض بلاده للغارات الجوية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد سوريا التي ازدادت على خلفية النزاع في قطاع غزة.

ولفت الجانبان الروسي والسوري إلى خطورة محاولات القوى الخارجية لتحويل الشرق الاوسط إلى منطقة لتصفية الحسابات الجيوسياسية.

وأكد البيان ضرورة وقف سفك الدم في قطاع غزة فورا وإيجاد حلول للمشاكل الانسانية التي خلفها النزاع والانتقال إلى مناقشة سبل تحقيق التسوية طويلة المدى بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس قواعد الشرعية الدولية المعروفة.

وشدد كذلك على التزام الجانبين الروسي والسوري بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالتسوية في سوريا على أساس احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.