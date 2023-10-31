وزير الخارجية الجزائري: عدوان الاحتلال هو نتاج غياب إرادة دولية لحل القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الثلاثاء أن “العدوان الصهيوني على قطاع غزة هو نتاج لغياب إرادة دولية لحل القضية الفلسطينية” مشيرا إلى “ان الجزائر تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني وثورتها التحريرية”.

وقال الوزير أحمد عطاف في كلمة خلال مشاركته في جلسة علنية استثنائية بالبرلمان الجزائري خصصت لنصرة القضية الفلسطينية إن “الفلسطينيين يواجهون عدوانا مكتمل الأركان لأنهم رفضوا الخضوع للاحتلال”.

وأضاف الوزير ان “الفلسطينيين يكابدون المآسي لكونهم لم يرضوا التخلي عن أرضهم” مؤكدا ان “العدوان الصهيوني على غزة يعكس مرحلة متقدمة من مراحل استمرار وتوسع وتفاقم سياسيات الاحتلال”.

وأكد ان عرقلة الاحتلال إمدادات الإغاثة لسكان قطاع غزة تشكل جريمة حرب” مشيرا إلى ان بلاده تواصل المساعي لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع في غزة وعلى رأسها فك الحصائر الجائر.

يذكر أن البرلمان الجزائري عقد اليوم جلسة علنية استثنائية يخصصها لنصرة القضية الفلسطينية ردد خلالها النواب الجزائريون شعارات منددة بانتهاكات الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة.