السفير السند يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز العلاقات مع إمارة ليختنشتاين

أكد سفير دولة الكويت لدى سويسرا وإمارة ليختنشتاين يعقوب السند اليوم الثلاثاء “رغبة القيادة السياسية الكويتية في تعزيز العلاقات الثنائية مع إمارة ليختنشتاين ومد الجسور مع جميع الدول وحرصها على بناء نظام عالمي يعم فيه السلام ويحترم فيه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

جاء ذلك في تصريح للسفير السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد تقديم أوراق اعتماده سفيرا محالا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين إلى سمو ولي العهد الأمير الوريث ألويس فون ليختنشتاين في العاصمة فادوتس امس الاثنين.

واضاف السفير الكويتي “لقد نقلت تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتمنياتهما موفور الصحة لسمو أمير ليختنشتاين هانز آدم الثاني والأسرة الملكية ولشعب الامارة الصديق دوام التقدم والازدهار”.

وأعرب السفير السند عن سعادته أن يواكب تقديم أوراق اعتماده حلول الذكرى ال15 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت وامارة ليختنشتاين حيث نقل ولي العهد الأمير الوريث خالص التحيات والتمنيات لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد دوام الصحة والعافية.

ونقل السفير السند عن ولي عهد امارة ليختنشتاين تأكيده ان بلاده تشاطر دولة الكويت مواقفها وتعمل ضمن المنظومة الدولية على نزع فتيل الأزمات وحل المشكلات بالوسائل السلمية وانطلاقا من هذا الموقف فقد صوتت بلاده لدعم القرار العربي في الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار في غزة.

واوضح ان إمارة ليختنشتاين تحرص أيضا على وقف إطلاق النار ومنع الكارثة الإنسانية في غزة ومحاولة إيجاد حلول مستدامة لهذه القضية التي طال أمدها.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية قال ولي العهد إن ثمة قواسم كثيرة تجمع بلاده مع دولة الكويت ولهما التصور نفسه لاستقرار الأمن والسلم الدوليين معربا عن أمله أن يزداد التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الاستثمارية مع الصندوق الاستثماري في بلاده.

وتقع امارة ليختنشتاين بين سويسرا والنمسا بمساحة لا تتجاوز 160 كليومترا مربعا وتعداد السكان فيها نحو 40 ألف نسمة.

وتعتمد الامارة الفرنك السويسري كعملة رئيسة لها وتلتزم بالحياد السياسي كما أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.