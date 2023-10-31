وزارة النفط: مشاركتنا بالاجتماع السادس للجنة البترول والغاز الخليجية في مسقط فاعلة ومحورية

قالت وزارة النفط الكويتية إن مشاركتها في الاجتماع السادس للجنة البترول والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة العمانية مسقط كانت “فاعلة ومحورية”.

وأوضحت مديرة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح في بيان صادر عن (النفط) أنه تم خلال الاجتماع تقديم مقترحات دولة الكويت حول لجنة المختصين بالإعلام البترولي واستراتيجية الإعلام البترولي لدول المجلس المحدثة والتي تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة.

وذكرت الشيخة تماضر الصباح أن الاجتماع ناقش كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي من بينها التوصيات الخاصة بالإعلام البترولي لدول مجلس التعاون وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس.

وبينت أن لجنة المختصين بالإعلام البترولي عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة وتحديد الاستراتيجية النفطية لدول الخليج وتحديد طبيعة الاستراتيجية المحدثة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها والمدة الزمنية المقررة لتنفيذها.

وأفادت بأن الاستراتيجية مقترحة من قبل دولة الكويت وتمت الموافقة عليها وتكليف لجنة من خبراء الإعلام البترولي في دول الخليج للتباحث ووضع الملامح الرئيسية لها.

وأوضحت أن استراتيجية الإعلام البترولي المحدثة لدول الخليج ركزت على تعزيز الثقافة البترولية داخل دول المجلس وتوثيق التعاون بين أجهزة الإعلام البترولي مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقالت إن الاستراتيجة تسعى إلى إبراز المكانة البترولية لدول المجلس وتبيان أهمية دول المجلس كمصدر رئيسي وموثوق للطاقة والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للبترول والتعاون مع المنظمات البترولية العالمية في مجال الإعلام البترولي.

وأشارت إلى أن المجتمعين استعرضوا محضر الاجتماع الخامس للجنة البترول والغاز وما تم الاتفاق عليه من قبل الفريق المصغر لمناقشة تحديث استراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون.

وأفادت الشيخة تماضر الصباح بأنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة التحضير لملتقى الإعلام البترولي الخامس ومشاركة الأمانة العامة بجناح خاص بها في مؤتمر الأطراف (كوب 28) المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

وذكرت أن الاجتماع بحث أيضا العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية والتي تتضمن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك.