المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور

الدوري الإسباني: فينيسيوس يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

31 أكتوبر، 2023
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مدّد المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2027، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي الإثنين.

وقال في بيان “اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطاً بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2027”.

وانضم فينيسيوس جونيور لريال في تموز/يوليو 2018 حين كان في الثامنة عشرة من عمره قادماً من فلامنغو.

وخلال أعوامه الستة مع النادي الملكي، خاص 235 مباراة، سجّل فيها 63 هدفاً بحسب أرقام ريال، ليساهم في إحراز ألقاب الدوري الإسباني (2020 و2022)، دوري أبطال أوروبا (2022)، كأس العالم للأندية (2022)، الكأس السوبر الأوروبية (2022)، كأس إسبانيا (2023) والكأس السوبر الإسبانية (2020 و2022).

وبعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة هذا الصيف الى نادي الاتحاد السعودي، بات فينيسيوس جونيور مركز الثقل في الخط الأمامي للنادي الملكي بصحبة مواطنه رودريغو والوافد الجديد الإنكليزي جود بيلينغهام الذي يقدم بداية رائعة مع نادي العاصمة الإسبانية بتسجيله 13 هدفاً في 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وبعد الفوز على أرض الغريم برشلونة 2-1 السبت بهدفين لبيلينغهام، يتصدر ريال ترتيب الدوري بـ28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث وأربع عن العملاق الكاتالوني الرابع.

المصدر
أ ف ب
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31 أكتوبر، 2023
0 18 دقيقة واحدة

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