القوى الطلابية الكويتية تدعو لوقفة في ساحة الإرادة يوم الجمعو تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة ودعما للمقاومة
إذا كانت المقاومة تهدف لتحرير فلسطين من الداخل فإننا المقاومة التي ستعمل لتحريرها من الخارج.
إن ما نشهده اليوم من أحداث تحتم علينا أن نتحرك كشعوب وأفراد على كافة الأصعدة لوقف
إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.
إن مطالبنا واضحة جدا لا تقف عند إنهاء الحرب بل تهدف إلى التحرير الكامل.
ولأننا نؤمن بأن أصواتنا – حتما – مسموعة وأن خروجنا إلى الساحات يرعب العدو ويعزز من أحقية مطالبنا، وأن الحق هو في رجوع آخر فلسطيني في الشتات إلى أرضه.
فإننا ندعوكم جميعا لاستخدام أقوى قوة نملكها وهي النزول إلى الشارع، ليرى العالم أن الحق الفلسطيني حي لا يموت، وأنه وإن حاولوا تكميم الأفواه فإن العالم كل العالم يصرخ “بأن فلسطين حرة .. وستبقى قرة.
أول حملة شبابية إقليمية تدعو إلى الاعتصام والوقفات التضامنية لتحقيق هدف رفع الحصار عن
غزة كبداية لتحرير فلسطين
الأهداف:
- الحشد والنزول للشارع عن طريق الوقفات التضامنية والاعتصامات السلمية على مستوى الدول الإقليمية بتنسيق وتواريخ متفق عليها مسبقا إحياء روح النضال للقضية الفلسطينية في الجيل الجديد وإن حاول العالم تكميم الأفواه بأي شكل من الأشكال.
- الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار على غزة.
- فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة. ديمومة واستمرارية العمل للقضية الفلسطينية بشبكة العلاقات الإقليمية والعالمية الناتجة عن الحملة.
الفكرة:
امتدادا لفكرة أن المفتاح الفلسطيني يعتبر أحد أهم الرموز التي يعبر الفلسطينيون بها عن تمسكهم “بحق العودة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 بعد النكبة” وذلك عندما تم تهجير أكثر من نصف سكان فلسطين الانتدابية.
وبعد مرور 75 عاما تقريبا ما زال الكثير من اللاجئين من سكان المخيمات وغيرهم يحفظون بمفاتيح بيوتهم، فيما ورث من وافاهم الأجل ذلك “الكنز” – كما يسميه الكثيرون – إلى أبنائهم وأحفادهم، ليظل المفتاح رمزا قويا وتذكيراً ثابتاً بحق الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم.
لذا، سيكون “المفتاح الفلسطيني” هو رمز مبادرتنا.
الخطة:
- وعلى أساس هذه الرمزية سيكون المفتاح هو شعار الحملة بتمثيل شكله – مصنوع أو مطبوع – بحيث يكون محمولا في الاعتصامات والوقفات في كل الدول المشاركة.
- سيتم التنسيق لنقل المفتاح من دولة إلى أخرى دلالة على استجابة تلك الدولة وانضمامها للحملة ومطالبتها بتحرير كامل فلسطين.
- ستبدأ الوقفة الأولى في دولة الكويت.
- من خلال التنسيق مع كل الدول سيكون لكل دولة دورها تباعاً لتخرج في الاعتصام أو الوقفة التضامنية وتدعو بالمطالبات العامة للحملة والمطالبات التي تخصها أيضا.
- في حال حشد الدولة الأولى للاعتصام تقوم الدولة التالية بإعلان اعتصامها بأنه سيكون في الموعد الذي يليه.
- سيكون لكل دولة هاشتاق خاص بها على هذه الطريقة ) #جهزوا _ مفاتيحكم_الكويت ) وتقوم كل الدول بدعم هذا الهاشتاق حتى يتصدر.
- يتم الإعلان عن المشاركة في الاعتصام عن طريق كتابة اسم المشارك وتاريخ الاعتصام.
- ومكانه على اليد أو الذراع تيمناً بالأطفال الشهداء في غزة, وعرضه في صورة بوسائل التواصل الاجتماعي.