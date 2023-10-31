القوى الطلابية الكويتية تدعو لوقفة في ساحة الإرادة يوم الجمعو تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة ودعما للمقاومة

القوى الطلابية الكويتية تدعو لوقفة في ساحة الإرادة يوم الجمعو تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة ودعما للمقاومة

إذا كانت المقاومة تهدف لتحرير فلسطين من الداخل فإننا المقاومة التي ستعمل لتحريرها من الخارج.

إن ما نشهده اليوم من أحداث تحتم علينا أن نتحرك كشعوب وأفراد على كافة الأصعدة لوقف

إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

إن مطالبنا واضحة جدا لا تقف عند إنهاء الحرب بل تهدف إلى التحرير الكامل.

ولأننا نؤمن بأن أصواتنا – حتما – مسموعة وأن خروجنا إلى الساحات يرعب العدو ويعزز من أحقية مطالبنا، وأن الحق هو في رجوع آخر فلسطيني في الشتات إلى أرضه.

فإننا ندعوكم جميعا لاستخدام أقوى قوة نملكها وهي النزول إلى الشارع، ليرى العالم أن الحق الفلسطيني حي لا يموت، وأنه وإن حاولوا تكميم الأفواه فإن العالم كل العالم يصرخ “بأن فلسطين حرة .. وستبقى قرة.

أول حملة شبابية إقليمية تدعو إلى الاعتصام والوقفات التضامنية لتحقيق هدف رفع الحصار عن

غزة كبداية لتحرير فلسطين

الأهداف:

الحشد والنزول للشارع عن طريق الوقفات التضامنية والاعتصامات السلمية على مستوى الدول الإقليمية بتنسيق وتواريخ متفق عليها مسبقا إحياء روح النضال للقضية الفلسطينية في الجيل الجديد وإن حاول العالم تكميم الأفواه بأي شكل من الأشكال.

الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار على غزة.

فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة. ديمومة واستمرارية العمل للقضية الفلسطينية بشبكة العلاقات الإقليمية والعالمية الناتجة عن الحملة.

الفكرة:

امتدادا لفكرة أن المفتاح الفلسطيني يعتبر أحد أهم الرموز التي يعبر الفلسطينيون بها عن تمسكهم “بحق العودة إلى الأراضي المحتلة عام 1948 بعد النكبة” وذلك عندما تم تهجير أكثر من نصف سكان فلسطين الانتدابية.

وبعد مرور 75 عاما تقريبا ما زال الكثير من اللاجئين من سكان المخيمات وغيرهم يحفظون بمفاتيح بيوتهم، فيما ورث من وافاهم الأجل ذلك “الكنز” – كما يسميه الكثيرون – إلى أبنائهم وأحفادهم، ليظل المفتاح رمزا قويا وتذكيراً ثابتاً بحق الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم.

لذا، سيكون “المفتاح الفلسطيني” هو رمز مبادرتنا.

الخطة: