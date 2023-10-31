بلدية الكويت: ازالة 729 مخيم مخالف مقام قبل بدء فترة التخييم الرسمية

كثفت الفرق الرقابية بإدارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء و الاحمدي جولاتها التفتيشية للكشف على المخيمات المقامة قبل بدء فترة التخييم الرسمية المحدد من قبل بلدية الكويت والمحددة بثلاثة شهور.

ومن جهته اكد رئيس لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية على التزام بفترة التخييم الرسمية ، مشددا ان الفرق الرقابية المختصة لا تتهاون في ازالة اي مخيم يقام قبل فترة التخييم الرسمية المحددة بثلاثة شهور.

ومن جانبه اكد مدير ادارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة بأن الجولات التي نفذها فريقه الرقابي بالمحافظة خلال الثلاثة اسابيع الماضية قد اسفرت عن ازالة 382 مخيم مخالف وتم رفع 50 عربة متنقلة شملت مناطق الصبية وكبد بجانب محطة الاذاعة والجهراء والمطلاع.

ازالة 729 مخيم مخالف مقام قبل بدء فترة التخييم الرسمية

وفي هذا السياق اوضح مدير ادارة النظافة العامة و إشغالات الطرق بمحافظة الاحمدي نواف المطيري بان الفريق الرقابي بالمحافظة قام بإزالة على مدى الثلاثة اسابيع الماضية 347 مخيم مخالف شملت مناطق كبد بجانب نادي الهجن والسابع والشعيبة والوفرة والجليعة و الاحمدي.

واهابت البلدية السادة المواطنين الراغبين بالتخييم هذا العام عدم اقامة مخيماتهم قبل الفترة الرسمية المحدد من قبل البلدية التي تبدأ بتاريخ 15 نوفمبر المقبل وحتى 15 مارس 2024، مشددة ان الفرق التفتيشية في البلدية لن تتواني بإزالة اي مخيم يقام قبل المدة المحددة داعيه الى ضرورة الالتزام بضوابط وشروط اقامة المخيمات الربيعية.