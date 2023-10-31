الشرطة اليابانية في مكان الحادث

شخص يشتبه بأنه مسلّح يحتجز رهائن في اليابان

31 أكتوبر، 2023
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يحتجز شخص يُشتبه بأنه مسلّح عددا غير معروف من الرهائن داخل مكتب للبريد في اليابان، وفق ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقالت سلطات مدينة وارابي على موقعها على الإنترنت “عند حوالى الساعة 14:15 اليوم (الثلاثاء)، احتجز شخص رهائن في مكتب للبريد في منطقة تشوأو 5-تشوم التابعة لمدينة وارابي.. يحمل المهاجم ما يبدو أنه مسدّس”.

يأتي ذلك فيما تحقق الشرطة في حادث إطلاق نار وقع في المنطقة ذاتها في وقت سابق من اليوم إذ أصيب شخصان بجروح طفيفة في ذلك الحادث من دون أن تتضح كيفية إصابتهما.

وأظهرت صور بثّها التلفزيون الرجل داخل مكتب البريد مرتديا قبعة بيسبول وسترة بيضاء تحت معطف غامق اللون، بينما بدا أن مسدّسا كان معلّقا على حبل حول رقبته.

المصدر
أ ف ب
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31 أكتوبر، 2023
0 17 أقل من دقيقة

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