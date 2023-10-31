الرحلة الثامنة للجسر الجوي الكويتي تحملان 50 طنا من المساعدات للأشقاء في غزة

إقلاع طائرتي إغاثة ضمن الرحلة الثامنة للجسر الجوي الكويتي تحملان 50 طنا من المساعدات للأشقاء في غزة

31 أكتوبر، 2023
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أقلعت صباح اليوم الثلاثاء طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية ضمن الرحلة الثامنة للجسر الجوي الكويتي متجهتين إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنهما 50 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية وأربع سيارات إسعاف تمهيدا لإيصالها للأشقاء في غزة.

وتأتي هذه المبادرة من الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والتنسيق مع وزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

المصدر
كونا
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31 أكتوبر، 2023
0 15 دقيقة واحدة

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