بوتين يحمل الغرب مسؤولية أزمة غزة ويقول إن أمريكا تريد فوضى عالمية

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين الغرب مسؤولية الأزمة في الشرق الأوسط، حيث يقصف الكيان الصهيوني قطاع غزة في محاولة للقضاء على مقاتلي حماس الذين قتلوا نحو 1400 شخص في الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي بيان تلفزيوني أمام اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي والحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون، قال بوتين “النخب الحاكمة في الولايات المتحدة” و “من يدورون في فلكها” يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة، وخلف الأحداث في أوكرانيا والعراق وسوريا.

وأضاف “إنهم يريدون استمرار الفوضى في الشرق الأوسط. ولذلك تبذل (الولايات المتحدة) قصارى جهدها لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف إراقة الدماء والتي تقف مستعدة لتقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة”.

وتدعم روسيا وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة كما أنها تساند حل الدولتين. وأثارت موسكو غضب الكيان الصهيوني باستقبالها وفدا من حماس.

وقال بوتين “لا يمكن مساعدة فلسطين إلا من خلال قتال أولئك الذين يقفون وراء هذه المأساة. نحن روسيا ونقاتلهم في سياق ‘العملية العسكرية الخاصة’. سواء من أجل أنفسنا أو من أجل أولئك الذين يناضلون من أجل الحرية الحقيقية”.

وأضاف “مفتاح حل الصراع يكمن في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة”، ملمحا إلى أن هذا ليس هدف واشنطن المعلن.

كما اتهم أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا بالمساعدة في إثارة الاضطرابات في داغستان، حيث حاول حشد من مثيري الشغب الليلة الماضية اعتراض سبيل ركاب كانوا قد وصلوا للتو إلى مطار محج قلعة على متن رحلة من إسرائيل.