فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى “القمة” لبحث العدوان الإسرائيلي

فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى “القمة” لبحث العدوان الإسرائيلي

قدم مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك اليوم الاثنين مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال العكلوك في تصريح صحفي إن هذا الطلب المقدم من فلسطين يأتي بعد التنسيق مع السعودية بصفتها رئيسة الدورة الحالية (32) للقمة العربية حيث طلبت فلسطين عقد القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أن القمة تبحث كذلك سبل مساعدة دولة وشعب فلسطين لمواجهة التحديات السياسية والانسانية والاقتصادية والاجتماعية والتحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.