مجلس الوزراء يكلف وزير المالية لإعداد التصورات الشاملة لتحسين مستوى المعيشة لفئات من المواطنين بالتعاون مع مجلس الأمة

عقــد مجلــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين الموافق 30 /10 /2023 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمـد نـواف الأحمـد الصـباح ـ رئيـس مجلـس الـوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي :

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتفضل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابـر الصبـاح حفظهمــا الله ورعاهمــا بإفتتـــاح دور الانعقـــاد العادي الثاني للفصل التشريعي السـابع عشــر لمجلــس الأمـــة وذلك صبـــاح يوم غد الثلاثاء الموافق 31 /10 /2023 بمبنى مجلس الأمة .

ثم أحيـط مجلــس الـــوزراء علمــاً بالتوجيهــات الساميــة من حضـرة صاحـب السمو أمير البلاد وســمو ولــي العهد حفظهما الله ورعاهـما لمجلـس الـــــوزراء والقاضــي بمراجعة مستـويات المعيشــة لشــرائح مـــن المواطــنين مـــن المتقاعدين والعامليـن في القطاعيـن العـام والخــاص بما يساهم بتحسين أوضاعها وأحوالها الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المســتدامة للماليـة العامــة للدولــة والحاجـة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات .

وتنفيذاً للتوجيهات السامية كلف مجلس الـوزراء وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحســين مســتوى المعيشــة لفئات وشرائـــح مــن المواطنين في فتـرة لا تتجــاوز نهايـة العـــام الجاري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذا الصدد على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم .

كما كلــف مجلس الوزراء وزيـر الماليــة بتحديد الشرائح الأكثـر حاجــــة للدعم وتحقيــق العدالـــة والمساواة مـــع العمـــــل بشــــكـل متــوازٍ علـــى تطويـــر وإصـــلاح مـا مـن شـأنه زيـادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة الماليــة دون أدنـــى تأثـــير لتــلك الإصلاحــات علــى المواطنين وأوضاعهم.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهـات الساميـة لكـل مـا فيـه خـير للوطــن والمواطن مؤكداً بذات الوقت على العمل مع مجلس الأمة الموقر على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن .

ثم استعرض مجلس الوزراء الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى المملكة المتحدة الصديقة الأسبوع الماضي ، وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة .

كما استعرض نتائج زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في قصر باكنغهام حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ودعوة سموه لجلالته لزيارة بلده الثاني دولة الكويت ، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي تعكس عمق التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في كافة الأصعدة والمجالات .

وأحاط سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله علما بصدور مرسوم بقبول استقالة الدكتورة أماني سليمان بوقماز وزير الأشغال العامة ، وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء بإسمه وبإسم إخوانه الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلتها الوزيرة طيلة فترة توليها مهام منصبها الوزاري متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن .

كما أحاط مجلس الوزراء علماً بصدور مرسوم بتعيين الدكتور جاسم محمد الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى عمله وزيراً للأشغال العامة بالوكالة .

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر التي ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء .

وأعرب مجلس الوزراء عن أمله أن يشهد دور الانعقاد المقبل المزيد من التعاون المشترك والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق العديد من الإنجازات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

من جانب آخر عرض وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح على مجلس الوزراء أخر تطورات ومستجدات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، مؤكداً استمرار دولة الكويت بحشد المجتمع الدولي وطرق جميع الأبواب لوقف ما يحصل للشعب الفلسطيني الشقيق ، مطالباً بإيقاف الحرب فوراً والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق بالإضافة إلى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية .

كما أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مجلس الوزراء علماً باستمرار الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وما تحمله على متنها من مئات الأطنان من مواد غذائية ومعدات طبية وسيارات إسعاف ومستلزمات إغاثية مقدمة من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جميعة الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية .