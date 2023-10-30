سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي الثامن لأعمال الهيئة عن السنة المالية 2022-2023

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير المالية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

30 أكتوبر، 2023
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استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فهد عبدالعزيز الجارالله ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء أحمد القطامي ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي الثامن لأعمال الهيئة عن السنة المالية 2022-2023.

حضر المقابلة سعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

المصدر
كونا
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30 أكتوبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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