جانب من جلسة المجلس البلدي

المجلس البلدي يوافق على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الإعلانات

30 أكتوبر، 2023
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وافق المجلس البلدي في جلسته السابعة العادية اليوم الاثنين برئاسة خالد المطيري على مشروع القرار الوزاري (2022/34) بشأن لائحة الإعلانات.

كما وافق المجلس على طلب جامعة الكويت اعتماد المخطط الهيكلي المعدل لمشروع الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية بمنطقة الشدادية.

ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار خطوط هوائية من محطة التحويل الرئيسية الوفرة (Z) التابعة لربط الخليج وصولا الى كل من محطات مدينة (صباح الأحمد) السكنية وكذلك الموافقة على تخصيص خطوط هوائية في منطقة بنيدر.

كما وافق المجلس على طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات متعدد الادوار لخدمة معسكر الصمود بمنطقة معسكرات المباركية.

المصدر
كونا
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30 أكتوبر، 2023
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