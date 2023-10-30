وزير الدفاع: الظروف الاقليمية تدفعنا لتحقيق أقصى درجات الجاهزية لحفظ أمن الوطن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح اليوم الاثنين أن “الظروف الاستثنائية” التي تشهدها الساحة الإقليمية وما يترتب عليها من تسارع للأحداث تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة حفاظا على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب ترؤس الشيخ أحمد الفهد اجتماعا لمجلس الدفاع العسكري بمقر الوزارة بحث خلاله الاستراتيجيات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمهام والواجبات المناطة بعموم وحدات الجيش الكويتي. وأشار الشيخ أحمد الفهد الى اهتمام وزارة الدفاع بالعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة السياسية التي تحرص دائما على دعم وتشجيع أبنائها من منتسبي الجيش الكويتي وهو الأمر الذي يعكس إيمانها بأهمية تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة بجميع صنوفها.

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفق أعلى المعايير التقنية والتكنولوجية داعيا قيادات الجيش إلى سرعة العمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ وحدات الجيش لمهامها وواجباتها على أكمل وجه.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة التي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة.