سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيسة الهند بضحايا اصطدام قطارين للركاب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام قطارين للركاب الذي وقع في ولاية اندرا براديش جنوبي الهند وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه حفظه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام قطارين للركاب الذي وقع في ولاية اندرا براديش جنوبي الهند وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام قطارين للركاب الذي وقع في ولاية اندرا براديش جنوبي الهند.