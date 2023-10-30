بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 100.07 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 100.07 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 07ر100 نقطة ليبلغ مستوى 51ر6462 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5ر1 في المئة.

وتم تداول 136 مليون سهم عبر 10367 صفقة نقدية بقيمة 2ر45 مليون دينار (نحو 8ر137 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 29ر10 نقطة ليبلغ مستوى 36ر5393 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 19ر0 في المئة من خلال تداول 3ر43 مليون سهم عبر 2834 صفقة نقدية بقيمة 5ر5 مليون دينار (نحو 7ر16 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر142 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7047 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر2 في المئة من خلال تداول 6ر92 مليون سهم عبر 7533 صفقة بقيمة 6ر39 مليون دينار (نحو 7ر120 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر12 نقطة ليبلغ مستوى 04ر5276 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 2ر29 مليون سهم عبر 2166 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 3ر14 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(م الأعمال) و(إيفا فنادق) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (المركز) و(تجاري) و(الأنظمة) و(البيت) الأكثر انخفاضا.