سمو ولي العهد يتسلم التقرير السنوي الثامن عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2022-2023

سمو ولي العهد يتسلم التقرير السنوي الثامن عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2022-2023

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فهد عبدالعزيز الجار الله ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء أحمد القطامي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح والسادة أعضاء مجلس الإدارة حيث قدموا لسموه حفظه الله التقرير السنوي الثامن عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2022-2023.